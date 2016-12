Itzehoe: Zu Gast bei der Polizei...

Itzehoe (ots) - ...ist aktuell und nicht gerade freiwillig ein

Mann, der am Vormittag in einer Itzehoer Gaststätte unangenehm

aufgefallen war und später Widerstand gegen eingesetzte Polizeibeamte

leistete.



Gegen 09.30 Uhr machte sich eine Streife auf den Weg zu einer

Kneipe in der Straße Große Paaschburg, weil sich dort eine

unerwünschte männliche Person aufhielt und den Laden nicht verlassen

wollte. Zunächst zeigte sich der 24-jährige Betroffene einsichtig und

begab sich nach Aufforderung mit den Beamten auf die Straße. Hier

allerdings schlug seine Stimmung plötzlich um und er begann die

Einsatzkräfte zu schubsen - einem Beamten spuckte er ins Gesicht.

Darauf fixierten die Polizisten den ihnen nicht unbekannten Mann und

brachten ihn auf das Revier. Ein Richter ordnete bei dem

Beschuldigten die Entnahme einer Blutprobe und den Verbleib im

Polizeigewahrsam bis 16.00 Uhr an - ein Atemalkoholtest hatte zuvor

einen Wert von 2,07 Promille ergeben.



Der Beschuldigte wird sich nun wegen dem Widerstand, der

Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen - nicht gerade

ein krönender Jahresabschluss!



Merle Neufeld









