Itzehoe: Widerstand am frühen Morgen

Itzehoe (ots) - Bis 14.00 Uhr befand sich ein Mann auf

richterliche Anordnung im Itzehoer Polizeigewahrsam, nachdem er am

heutigen Morgen in betrunkenem Zustand randaliert und Widerstand

geleistet hat.



Kurz nach 06.10 Uhr fuhr eine Itzehoer Streife zum Ortseingang auf

die Bundesstraße 77, weil dort eine Person über die Fahrbahn torkeln

sollte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 30-Jährigen, der

zunächst aus dem Wald kam, dann die Straße entlang ging und

Leitpfosten aus der Verankerung riss. Die Polizisten sprachen den

Betroffenen an, der sofort verbal und körperlich aggressiv reagierte.

Er beleidigte und schubste die Beamten und schlug nach ihnen, so dass

die Streife sich zu seiner Gewahrsamnahme entschloss. Der

Hohenwestedter leistete dabei erheblichen Widerstand - er trat heftig

um sich. Schließlich gelang es den Einsatzkräften jedoch, den

Beschuldigten zu fixieren und auf das Itzehoer Revier zu bringen.

Dort entnahm ein Arzt dem Mann auf Anordnung einer Richterin eine

Blutprobe. Mit einer Anzeige wegen der Beleidigung, dem Widerstand

und der Körperverletzung im Gepäck durfte der 30-Jährige zur

Mittagszeit das Polizeigebäude wieder verlassen.



