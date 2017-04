Itzehoe: Trunkenheitsfahrt am Karfreitag

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Karfreitag endete die Fahrt eines

jungen Mannes mit seinem Auto nicht nur mit einem Reifenplatzer,

sondern außerdem mit einer Blutprobenentnahme, denn der Itzehoer

stand unter dem nicht unerheblichen Einfluss von Alkohol.



Um 03.10 Uhr bemerkte eine Streife auf der Wellenkamper Chaussee

ein Fahrzeug, welches mit einem offensichtlich defekten Reifen aus

Richtung des Kreisverkehrs Wellenkamper Chaussee / Kremper Weg kam.

Dass mit seinem Wagen etwas nicht stimmte, schien der Fahrzeugführer

auf der Straße Vor dem Delftor dann auch zu bemerken, denn hier

stoppte er, um die Reifen zu kontrollieren. Die Beamten hielten

ebenfalls und stellten bei dem 25-Jährigen deutlich schwankende

Bewegungen fest. Im Gespräch mit ihm nahmen sie Atemalkoholgeruch

wahr - ein freiwilliger Test des Itzehoers ergab einen Wert von 1,59

Promille. Ein Beamter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, die

ein Arzt auf dem Revier durchführte. Wie sich im Nachhinein

herausstellte, war der Beschuldigte mit seinem Auto im Wellenkamper

Kreisel offenbar gegen den Kantstein geraten, wodurch der

Reifenschaden entstanden sein dürfte.



Der 25-Jährige wird sich nun wegen der Trunkenheit verantworten

müssen - er darf zunächst einmal keine führerscheinpflichtigen

Fahrzeuge mehr fahren.



Merle Neufeld









