Itzehoe: Ergänzung zum schweren Verkehrsunfall (Folgemeldung zu 160908.1)

Itzehoe (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am heutigen

Morgen in Itzehoe laufen die Ermittlungen zur Unfallursache. Seit

einigen Minuten sind die polizeilichen Maßnahmen am Ort des

Geschehens beendet, ein Sachverständiger der DEKRA hat seine Arbeiten

dort ebenfalls abgeschlossen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 15-jährige

Hohenlockstedter gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder den in beide

Seiten für Radler freigegebenen Radweg der Straße Lübscher Brunnen in

Richtung Innenstadt. Aus noch unklarer Ursache kam es an der

Einmündung zur Bargkoppel zu einem Zusammenstoß mit einem

wartepflichtigen LKW, der nach rechts in Richtung Hohenlockstedt auf

die Bundesstraße 77 biegen wollte. Der Junge stürzte und geriet unter

den Laster. Er zog sich schwerste Verletzungen zu, möglicherweise

sogar lebensgefährliche. Ein Rettungshubschrauber aus Hamburg brachte

den Schüler in ein Hamburger Krankenhaus - seinen Bruder nahm ein

Angehöriger in seine Obhut. Der 55-jährige LKW-Fahrer aus dem Kreis

Steinburg blieb unverletzt.



Durch die Vollsperrung der B 77 kam es zu einigen

Verkehrsbehinderungen, insbesondere im Berufsverkehr. Seit 10.10 Uhr

ist die Straße wieder frei.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 337 53 56

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

