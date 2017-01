Itzehoe: Ein ruhiger Start ins neue Jahr!

Dithmarschen / Steinburg (ots) - In der Silvesternacht hatten die

Beamten der Polizeidirektion Itzehoe alle Hände voll zu tun, trotzdem

sie die Gesamteinsatzlage als eher ruhig bezeichneten. In den Kreisen

Steinburg und Dithmarschen rückten sie seit gestern, 18.00 Uhr, bis

heute, 05.00 Uhr, zu insgesamt 125 Einsätzen aus. Nicht selten waren

es Sachbeschädigungen und Streitigkeiten, die geschlichtet werden

mussten, auch handfeste Auseinandersetzungen galt es zu bereinigen.

Zumeist war es der Alkohol, der die Gemüter der Beteiligten erhitzt

hatte. Zudem war das Verhandlungsgeschick der Polizisten mehrfach

gefragt, als es um die Vermittlung und Schlichtung bei Beschwerden

rund um das Feuerwerk ging, ohne dass Straftaten vorlagen.



Aktuell laufen noch die Löscharbeiten der Feuerwehr in der Klever

Straße Westen, nachdem dort gegen 06.00 Uhr ein Reetdachhaus aus dem

17. Jahrhundert in Brand geraten ist. Glücklicherweise konnte das

Übergreifen der Flammen / Funken auf ein gegenüberliegendes Haus

verhindert werden, Personen wurden nicht verletzt. Auf welche Summe

sich der Schaden an dem komplett zerstörten Gebäude belaufen wird,

ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo

übernommen - derzeit findet eine Begutachtung des Brandortes durch

Beamte statt. In Hedwigenkoog ist gegen 02.20 Uhr der Anbau eines

Einfamilienhauses in der Straße Westerkoog in Flammen aufgegangen.

Hier dürfte sich der Schaden auf etwa 50.000 Euro belaufen, die

Ermittler der Kripo gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einer

fahrlässigen Brandstiftung aus.



In einer Spielhalle in der Heider Bahnhofstraße sind kurz nach

Mitternacht zwei Personen körperlich aneinander geraten, was nach

derzeitigen Erkenntnissen dazu führte, dass einer der Beteiligten zu

Boden ging und zeitweise nicht ansprechbar war. Er kam mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus, die Einsatzkräfte fertigten eine

Anzeige wegen der Körperverletzung.



In Brunsbüttel hat ein 55-Jähriger zu tief ins Glas geschaut und

sich anschließend an das Steuer seines Autos gesetzt. Gegen 04.30 Uhr

kontrollierte eine Streife den Mann in der Eddelaker Straße und bat

ihn zur Blutprobe, nachdem ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,18

Promille lieferte. Der Dithmarscher muss sich nun wegen der

Trunkenheit verantworten, seine Fahrzeugschlüssel behielten die

Beamten zur Gefahrenabwehr erst einmal ein.



Noch vor Mitternacht handelte sich ein amtsbekannter Dithmarscher

auf dem Büsumer Winterzauber-Markt eine Anzeige ein, nachdem er dort

gegen 19.00 Uhr zunächst Besucher belästigte und schließlich an einem

Bratwurststand einem Mann eine Waffe vorhielt. Der Bedrohte ließ sich

allerdings nicht einschüchtern und nahm dem 37-Jährigen den

Schreckschussrevolver ab. Trotzdem gab der Büsumer keine Ruhe und

störte weiterhin, so dass eine Streife anrückte. Als der Beschuldigte

die Einsatzkräfte anging, brachten sie ihn zu Boden. Ein

Rettungswagen transportierte den Mann schließlich in ein Krankenhaus,

weil er angab, Herzprobleme zu haben. Von dort ist er aber

mittlerweile wieder entlassen - er wird sich wegen der Bedrohung und

dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten müssen.



Merle Neufeld









