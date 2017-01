Itzehoe: Diebstahl eines Laptops

Itzehoe (ots) - Wie auch immer ein Dieb sich Zutritt zu einer

Wohnung in Itzehoe verschafft hat - fest steht, dass der

Wohnungsinhaber nun ein Laptop vermisst, das sich in seinem

Wohnzimmer befunden hat.



Im Zeitraum vom vergangenen Freitagnachmittag bis zum Montagmorgen

verschaffte sich ein Unbekannter auf nicht geklärte Weise Zugang zu

einer Erdgeschoss-Wohnung in der Poststraße. Dort entwendete er ein

Laptop im Wert von 500 Euro und verschwand unbemerkt.



Zeugen, die Hinweise zu dem ominösen Diebstahl geben können,

sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821

/ 6020 melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen