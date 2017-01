Itzehoe: Diebinnen verteidigen Beute

Itzehoe (ots) - Montagmittag hat ein Ladenbetreiber zwei Diebinnen

auf frischer Tat betroffen - allerdings ließen sich die beiden Dame

ihre Beute nicht ohne Gegenwehr wieder abnehmen. Nun müssen sie sich

wegen des räuberischen Diebstahls verantworten.



Um 13.00 Uhr bemerkte ein Verkäufer, wie zwei Frauen von einem

Ständer außerhalb seines Geschäfts in der Itzehoer Innenstadt einen

Pullover nahmen und diesen einsteckten. Mit dem Kleidungsstück

entfernten sich die Diebinnen von dem Laden, worauf der Geschädigte

die Verfolgung aufnahm und versuchte, das Duo festzuhalten. Dies

misslang jedoch zunächst. Ein erneutes Zugreifen quittierte eine der

Täterinnen mit einem Biss in die Hand des 50-Jährigen, worauf dieser

der 31-Jährigen ins Gesicht schlug. Es entwickelte sich eine

lautstarke Auseinandersetzung, weshalb die Polizei alarmiert wurde.

Bei Eintreffen der Beamten hatte sich die Lage allerdings weitgehend

wieder beruhigt. Ein Rettungswagen kam hinzu, um die Geschlagene

kurzfristig zu versorgen.



Letztlich fertigten die Einsatzkräfte eine Anzeige wegen dem

räuberischen Diebstahl und der Körperverletzung, wobei im

letztgenannten Fall sowohl die 31-Jährige als auch der Verkäufer als

Geschädigte geführt werden.



Neben dem gestohlenen Pullover stellten die Polizisten einen Schal

sicher, der ebenfalls ohne Bezahlung in den Besitz der beiden

Beschuldigten gelangt war. Ob auch mitgeführte Drogerieartikel aus

einem Diebstahl stammten, bleibt zu klären.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

