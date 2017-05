HZA-KI: Drogentest durch Zoll bestätigt Verdacht Streckmittel entpuppt sich als reines Heroin

Kiel (ots) - Drogentest durch Zoll bestätigt Verdacht Streckmittel

entpuppt sich als reines Heroin Am 3. Mai 2017 führten Lübecker

Zollbeamte des Hauptzollamts Kiel auf der Autobahn 1

verdachtsunabhängige Kontrollen durch. Ein besonderer Schwerpunkt der

Kontrolle war das Auffinden hochsteuerbarer Waren, wie Zigaretten und

Alkohol und insbesondere Rauschgifte der unterschiedlichsten Sorten.

Gegen 17:15 Uhr geriet auf dem Rastplatz Buddikate ein 45-jähriger

deutscher Staatsangehöriger in die Zollkontrolle. Die Frage nach

mitgeführten verbotenen Gegenständen und Waren verneinte der Fahrer.

Zunächst brachte die Kontrolle nichts Verdächtiges zu Tage. Eine dem

Beifahrer gehörende Tasche im Fußraum des Beifahrersitzes erregte die

Aufmerksamkeit der Zöllner. In der Tasche fanden die Beamten drei

unterschiedliche Tütchen, die in verschiedenen Behältern versteckt

waren. Hier fanden die Beamten 30 Gramm einer hellbraunen pulvrigen

Substanz. Nach den Substanzen gefragt, sagte der Beifahrer, dass es

sich um Streckmittel für Kokain handelt. Er selber gab zu,

Kokainkonsument zu sein. Ein Drogentest an den Substanzen erhärtete

den Verdacht, dass es sich um Kokain handelt. Im Laufe der weiteren

Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten eine Gürteltasche, die mit

13 Tütchen befüllt war. Dieser Gürtel wollte niemandem gehören. In

Hamburg soll sich eine weitere Person in dem Auto befunden haben, die

dem Beifahrer den Gürtel zugesteckt haben soll. Im Zuge der

Vernehmungen gab der Beifahrer zu, dass es sich auch bei dem

"Streckmittel" um Heroin handelt. Insgesamt wurden über 53 Gramm

Heroin und 14 Gramm Kokain sichergestellt. Der bei dem Inhalt des

Gürtels durchgeführte Drogentest reagierte positiv. Hierbei handelt

es sich vermutlich auch um Heroin (6 Gramm). Bei einer anschließenden

Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere Beutel mit 120 Gramm Pulver

gefunden. Nach Aussage des Beschuldigten soll es sich hierbei um

Streckmittel handeln, welches zum Strecken von Heroin verwendet wird.

Die weiteren Ermittlungen führt derzeit das Zollfahndungsamt Hamburg.



GANZ NAH DRAN AM ZOLL - Tag des Zolls in der HafenCity Hamburg 2.

September 2017: Beim Tag des Zolls öffnen wir unsere Tore,

informieren und machen unseren Einsatz für Deutschland hautnah

erlebbar. Facettenreich, spannend, engagiert für Bürger und

Wirtschaft. Das ist der Zoll. Am 2. September 2017 zeigen wir am

Cruise-Terminal in der Hamburger HafenCity, was wir zu bieten haben.

Und das ist viel. Wie bekämpfen wir den Zigaretten- und

Drogenschmuggel? Wo fängt Schwarzarbeit an? Wie decken wir

Produktpiraterie auf? Wie schaffen wir Steuergerechtigkeit? Nur

einige Fragen, über die wir mit Vorführungen, Präsentationen und

Informationsständen informieren. Mit dem Hamburger Hafen passend

umrahmt, stellt der Zoll natürlich auch seine maritimen Einsatzkräfte

vor. Darüber hinaus besteht am Veranstaltungstag die Möglichkeit,

sich umfassend über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten als

Zöllnerin bzw. Zöllner zu informieren.



Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter

www.zoll.de (Rubrik "Der Zoll").









Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Kiel

Pressesprecher

Claus-Peter Minkwitz

Telefon: 0431-20083-1110

E-Mail: presse.hza-kiel@zoll.bund.de

www.zoll.de



Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen