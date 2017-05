HZA-IZ: Besatzung des Zollschiffes "Helgoland" rettet Person beim Hafengeburtstag in Hamburg

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Eine Person hat die Besatzung des Zollschiffes "Helgoland" hat am

6. Mai 2017 beim Hafengeburtstag in Hamburg aus der Elbe gerettet.



Unmittelbar vor Beginn der Showfahrt der Tochterboote vor den

Landungsbrücken, entdeckte die Besatzung der "Kegelrobbe", dem

Tochterboot des Zollschiffes "Helgoland", eine im Wasser treibende

Person hinter dem Großsegler "Kruzenshtern". Die Besatzung steuerte

die Person mit Höchstfahrt an und informierte gleichzeitig die

Einsatzleitung. Sie konnte die Person in die "Kegelrobbe" ziehen.



Noch an Bord des Tochterbootes wurde die Person von einem

zugestiegenen Notarzt versorgt. An der Kehrwiederspitze wurde sie dem

Rettungsdienst übergeben.



Dank der schnellen Reaktion und dem unverzüglichen Eingreifen der

Zöllner wurde die Person aus der Elbe gerettet.



GANZ NAH DRAN AM ZOLL - Tag des Zolls in der HafenCity Hamburg



2. September 2017: Beim Tag des Zolls öffnen wir unsere Tore,

informieren und machen unseren Einsatz für Deutschland hautnah

erlebbar.



Facettenreich, spannend, engagiert für Bürger und Wirtschaft. Das

ist der Zoll. Am 2. September 2017 zeigen wir am Cruise-Terminal in

der Hamburger HafenCity, was wir zu bieten haben. Und das ist viel.



Wie bekämpfen wir den Zigaretten- und Drogenschmuggel? Wo fängt

Schwarzarbeit an? Wie decken wir Produktpiraterie auf? Wie schaffen

wir Steuergerechtigkeit? Nur einige Fragen, über die wir mit

Vorführungen, Präsentationen und Informationsständen informieren. Mit

dem Hamburger Hafen passend umrahmt, stellt der Zoll natürlich auch

seine maritimen Einsatzkräfte vor.



Darüber hinaus besteht am Veranstaltungstag die Möglichkeit, sich

umfassend über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten als

Zöllnerin bzw. Zöllner zu informieren.



Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter

www.zoll.de (Rubrik "Der Zoll").









