Husum: Verkehrskontrolle in Husum - Lämmer im Kofferraum

Am Mittwoch wurden zwischen 08.30 Uhr und 15.00 Uhr im Stadtgebiet

Husum und im näheren Umland Verkehrskontrollen mit 13 Polizeibeamten

vom PR Husum und vom PABR Nord durchgeführt.



Zunächst wurden bis 11.30 Uhr feste Kontrollstellen in

Wester-Ohrstedt und Friedrichstadt errichtet. Ab 12.00 Uhr erfolgten

schließlich mobile Verkehrskontrollen.



Insgesamt wurden 36 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.



Hierunter fallen nicht nur die alltäglichen Verstöße wie nicht

angelegte Sicherheitsgurte, nicht mitgeführte Papiere, Verbandskästen

und Warndreiecke sondern auch das Befördern von Lämmern im

Kofferraum.



Ein Landwirt wollte seine Schafe in seinem Golf zum Tierarzt

bringen. Damit verstieß er gegen die Bestimmungen zur ordnungsgemäßen

Ladungssicherung und wird dafür 50 Euro Geldbuße entrichten müssen

und einen Punkt in der Verkehrssünderkartei erhalten.



Weiterhin wurden zwei Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz sowie 24 Kontrollberichte gefertigt.









