Husberg: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei führte zu 139 Anzeigen

Husberg (ots) - Am Dienstag führte das Polizeibezirksrevier Kiel

eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 430 durch. In der Gemeinde

Husberg, in einem Bereich, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit

auf 70 km/h reduziert ist, kam es zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr zu

139 Verstößen. Insgesamt 763 Fahrzeuge hatten die Kontrollstelle in

die diesem Zeitraum passiert.



Trauriger Höhepunkt der Geschwindigkeitsmessung waren zwei

männliche Pkw-Fahrer, die mit 181 km/h bzw. 153 km/h durch die

Kontrollstelle fuhren.



Beide Fahrzeugführer müssen mit einer Geldbuße von jeweils 1200

Euro, einem Fahrverbot von drei Monaten und zwei Punkten in Flensburg

rechnen.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

