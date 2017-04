Holm: Feuerwehr befreit eingeklemmten Autofahrer

Pinneberg (ots) - Datum: Mittwoch, 26. April 2017, 8:39 Uhr +++

Einsatzort: Holm (Kreis Pinneberg), Pinneberger Straße +++ Einsatz:

TH Y (Technische Hilfe, Mennschenleben in Gefahr), eingeklemmte

Person nach Verkehrsunfall



Bei einem Verkehrsunfall auf der Pinneberger Straße in Holm sind

am Mittwochmorgen drei Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines

Kleinwagens musste von der Feuerwehr mithilfe hydraulischen Geräts

aus seinem Fahrzeug befreit werden.



Gegen 8.39 Uhr waren auf der Pinneberger Straße in Holm unweit der

Wedeler Stadtgrenze ein Ford Ka Cabrio und ein Kleintransporter

frontal zusammengestossen. Durch den Aufprall hatte sich der Ford Ka

derart verzogen, dass die Türen nicht mehr geöffnet werden konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr Holm öffnete in enger Absprache mit dem

Rettungsdienst die Tür des Kleinwagens mit einem hydraulischen

Spreitzer und konnte den verletzten Fahrer schnell aus seinem

Fahrzeug befreien.



Die beiden Insassen des Kleintransporters wurden bei dem Unfall

ebenfall verletzt, konnten aber bereits vor dem Eintreffen der

Feuerwehr das Auto verlassen.



Ingesamt waren rund 30 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren

aus Holm, Hetlingen und Wedel sowie die Besatzungen von drei

Rettungswagen und einem NEF sowie der Organisatorische Leiter des

Rettungsdienstes zu der Unfallstelle gerufen worden.



Gut ein Stunde nach dem Alarm war der Einsatz für die Feuerwehren

unter Leitung des Holmer Gruppenführers Sven Heidorn beendet.



Zu der Unfallursache sowie zu den Insassen der Fahrzeuge können

seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.



Kräfte: FF Holm: 2 Fahrzeuge FF Hetlingen: 1 Fahrzeug FF Wedel: 3

Fahrzeuge Rettungsdienst: 2 RTW aus Pinneberg, 1 RTW aus Wedek, NEF

aus Pinneberg



Einsatzleiter: Sven Heidorn, Gruppenführer FF Holm









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Pressesprecher

Sebastian Kimstädt

Mobil: (0177) 3065176

E-Mail: sebastian.kimstaedt@kfv-pinneberg.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

