HL_Wulfsdorf_Beidendorf / PKW überschlägt sich auf Landstraße

Lübeck (ots) - Am Donnerstagmorgen (20.04.2017) überschlug sich

auf der Landstraße zwischen den Ortschaften Lübeck Beidendorf und

Wulfsdorf ein PKW. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt.



Gegen 08.20 Uhr befuhr eine 23-jährige Lübeckerin mit ihrem Opel

Astra die Landstraße von Beidendorf kommend in Richtung Wulfsdorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie unmittelbar vor einer leichten

Linkskurve zunächst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn

ab. Dabei geriet die Frau in den unbefestigten Absatz neben der

Fahrbahn und touchierte einen Baum. Im weiteren Verlauf überschlug

sich der PKW und blieb neben der Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach

liegen. Die alarmierten Beamten der Polizeistation St. Jürgen und

weitere Ersthelfer konnten die junge Frau aus ihrem Fahrzeug bergen.

Der Notarzt des vor Ort gelandeten Rettungshubschraubers Christoph 12

versorgte die Lübeckerin. Sie wurde anschließend schwer verletzt in

ein Krankenhaus gebracht.



An dem stark beschädigten Opel Astra entstand wirtschaftlicher

Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam

es zu keinen besonderen Verkehrsbeeinträchtigungen.









