HL-St. Lorenz / Schwerer Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen, insbesondere zwei Frauen

Lübeck (ots) - Am Freitag (23.12.16) hat es kurz nach 02.00 Uhr

einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Fackenburger Allee 20

gegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Zwei als Weihnachtsmänner

verkleidete Personen bedrohten nach ersten Erkenntnissen zwei dortige

Angestellte mit einem Messer. Mit ihrer Beute konnten die

Tatverdächtigen zu Fuß unerkannt fliehen (vermutlich in Richtung

Marquardstraße). Ersten Informationen zufolge haben die etwa 1,75

Meter großen Männer mit auffällig arabischem Akzent eine normale

Statur, sind sportlich und trugen zur Tatzeit jeweils ein

Weihnachtsmann-Kostüm. Zuvor waren beide bereits gegen 23.30 Uhr und

01.00 Uhr in dieser Tankstelle. Zu der Zeit kauften sie dort

Kleinigkeiten ein und ließen sich auf dem Gelände der Tankstelle mit

Passanten fotografieren. Hier suchen die Ermittler zwei Frauen, die

mit ihren Handys diese Fotos gemacht haben sollen. Sie könnten

wichtige Zeugen sein. Beim dritten Betreten der Tankstelle um 02.05

Uhr ist es dann zu dem Überfall gekommen. Wer zwischen 23.00 Uhr und

02.30 Uhr Beobachtungen im Tatortbereich (Fackenburger Allee sowie

Marquardstraße/Marquardplatz) gemacht hat oder Hinweise zu den

Tatverdächtigen geben kann, meldet dies bitte dem zuständigen

Kommissariat 13 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion unter der

Rufnummer 0451-1310.









