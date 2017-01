HL- St. Jürgen/ Fahrräder und Rahmen gefunden, Polizei sucht Eigentümer

1 von 1 1 von 1

Bereits am 20.11.2016 wurden in einem leerstehenden

Einfamilienhaus in Lübeck- St.-Jürgen einige Fahrräder und Zubehör

aufgefunden. Der Polizei wurde zuvor gemeldet, dass sich

offensichtlich nicht befugte Personen in dem Gebäude aufhalten

würden.



Bei der folgenden Absuche des Gebäudes wurden dann acht

Fahrradrahmen bzw. Fahrräder und diverse Fahrradteile sowie ein

Fahrradanhänger gefunden. Lediglich ein Fahrrad konnte bislang seinem

Eigentümer zugeordnet werden. Bei den restlichen Rahmen und Rädern

sowie dem Anhänger gelang dieses bislang jedoch nicht. Daher bittet

die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.



Die Ermittler der Polizeistation St. Jürgen bitten Eigentümer oder

Zeugen, die Hinweise auf Eigentümer geben können, sich unter Telefon

0451 1310 zu melden.



