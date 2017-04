HL_ Polizeidirektion Lübeck / Abschlussmeldung VFB Lübeck - Kieler S.V. Holstein

Lübeck (ots) - Am heutigen Dienstagabend (25.04.2017) trafen im

Halbfinale zum Fußball-Landespokal SHFV die Mannschaften des VfB

Lübeck und die des Kieler S.V. Holstein in Lübeck aufeinander. . 2715

Zuschauer verfolgten das mit Spannung erwartete Fußballspiel auf der

Lübecker Lohmühle, unter ihnen zirka 400 Fans der Gästemannschaft.

Aus polizeilicher Sicht galt es, die Fangruppierungen der beiden

Mannschaften zu trennen- sowohl vor, während, als auch nach dem

Spiel. Der Polizei ist bekannt, dass zwischen den Problemfans der

beiden Vereine ein feindschaftliches Verhältnis besteht.



Die zirka 200 mit der Bahn aus Kiel angereisten Fans wurden

mittels Shuttlebus vom Bahnhof zum Stadion und auch wieder vom

Stadion zurück zum Bahnhof gebracht.



Das Spiel endete 2:0 für den Kieler S.V. Holstein. Im

Einsatzverlauf kam es zu keinen nennenswerten Störungen, die

Gästefans und die Fans des VFB Lübeck konnten durch die Polizeikräfte

voneinander getrennt werden.



Einsatzende für die Einsatzkräfte der Polizei war um 22.15 Uhr.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

