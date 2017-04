HL_Moisling / Verkehrsunfallflucht in Lübeck Moisling - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am Mittwochmorgen (26.04.2017) ereignete sich in

Lübeck Moisling ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt

wurde. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 07.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Lübecker mit seinem

schwarzen VW Bora die Niendorfer Straße in Richtung Oberbüssauer Weg.

Im Kurvenbereich hinter der Überführung der Autobahn 20 scherte

plötzlich ein entgegen kommender dunkler PKW zwischen zwei parkenden

Fahrzeugen aus und kam auf den Lübecker zugefahren. Der VW-Fahrer

musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen

Zusammenstoß zu verhindern. Der 51-jährige Fahrer eines hinter ihm

befindlichen Hyundai konnte seinen PKW nicht mehr rechtzeitig stoppen

und fuhr auf den VW auf. Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs setzte

seinen Weg trotz des Verkehrsunfalls unbeirrt in Richtung Moorgarten

fort.



Bedingt durch den Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer leicht

verletzt. Die 10-jährige Mitfahrerin im Hyundai erlitt einen Schock.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden

von circa 5000 Euro.



Die Beamten der Polizeistation Moisling ermitteln wegen des

Verdachts der Verkehrsunfallflucht. In dieser Sache werden Zeugen

gesucht, die Angaben zu dem flüchtigen schwarzen PKW und dessen

Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der

Telefonnummer 0451/8097030 entgegen genommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131- 2004/ -2015( mit AB)

Fax: 0451 / 131 ? 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

