HL-Innenstadt / Gute Polizeiarbeit führt zu Fund großer Mengen Betäubungsmittel

Lübeck (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in Lübeck am

vergangenen Freitag (20.01.17) wurde ein Fahrzeugführer eines VW Golf

kontrolliert, der offensichtlich unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln unterwegs war und zudem keine Fahrerlaubnis

vorlegen konnte. Bei dieser Kontrolle durch Polizeibeamte vom 1.

Polizeirevier Lübeck stellten diese gegen 16.40 Uhr außerdem fest,

dass der Autofahrer auch zur Festnahme aufgrund zweier Haftbefehle

ausgeschrieben war. Der sichtlich nervöse Fahrer wurde daraufhin

festgenommen und zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Bei Durchsuchungen seiner Person fand man zwei

Messer und einen Teleskopschlagstock sowie Kokain, deponiert in einer

kleinen Dose, und eine Tüte Marihuana. Im Auto wurden in einer

Tragetasche weitere Drogen in geringen Mengen (Marihuana und

Extasy-Tabletten), diverse Medikamente und Utensilien aus der

Drogenszene aufgefunden (Feinwaage, Spritzen). Die Gegenstände wurden

sichergestellt, Anzeigen (unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln,

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von

Betäubungsmittel, Verstoß nach dem WaffG) gefertigt. Der 43-Jährige

Autofahrer wurde danach aufgrund zweier Haftbefehle in die

Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht. Weitere durch das 1.

Polizeirevier Lübeck am Samstag (21.01.17) geführte Ermittlungen in

dem Fall führten zum erneuten Auffinden von Betäubungsmitteln -

diesmal in großer Menge. Es wurde bekannt, dass der mittlerweile in

Haft befindliche Autofahrer eine Wohnung in Lübeck angemietet hatte.

Bei einer Durchsuchung mit dem Rauschgiftspürhund namens Eto fanden

die Beamten in der Wohnung in einem Kleiderschrank einen großen

Plastiksack mit etwa 30 Kilogramm Marihuana. In einem zweiten Sack

befanden sich zirka 1 Kilogramm getrocknete Cannabispflanzen.

Weiterhin wurde ein Umzugskarton gefunden, in dem eine Anlage zur

Aufzucht von Cannabispflanzen (Licht, Bewässerung, Dünger, Planen)

eingelagert war. Die Ermittlungsgruppe 'Rauschgift' des

Kommissariats 11 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion übernimmt nun

weitere Ermittlungen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion L?beck, übermittelt durch news aktuell

