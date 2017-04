HL-Genin / Auseinandersetzung vor einem Boxstudio in Lübeck-Genin

Lübeck (ots) - Am heutigen Samstag (29.04.) kam es gegen 18 Uhr

vor einem Boxstudio in der Straße Hinter den Kirschkaten zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Gruppen. Die Männer gingen

mit Pfefferspray aufeinander los. Nach ersten Ermittlungen soll ein

Tatverdächtiger mit einem Messer zwei Lübecker verletzt haben. Ein

40-jähriger wurde schwer verletzt und notoperiert; ein 52-jähriger

wurde nach kurzer ambulanter Behandlung bereits entlassen



Die Gruppe um den Messertäter, offensichtlich Angehörige eines an

der Veranstaltung teilnehmenden Hamburger Boxvereins, flüchteten

bevor die alarmierte Polizei eintraf. Die Polizei setzte 12

Funkstreifenwagen ein. Die Fahndung blieb dennoch erfolglos.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.









