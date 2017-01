HL-Buntekuh-Moislinger Allee / Wohnungsbrand- Bewohner leicht verletzt und zwei Katzen gerettet

Lübeck (ots) - Am gestrigen Montagabend (02.01.) kam es in der

Lübecker Moislinger Allee gegen 19.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand.



Der 25-jährige Mieter gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er

einen Ethanofen in der Wohnung befüllen wollte, nachdem dieser zuvor

ausgegangen war. Der Ofen war offensichtlich noch zu warm, so dass

sich die Flüssigkeit schlagartig entzündete und in alle Richtungen

spritze.



Die herbeigerufene Feuerwehr bekämpfte das Feuer im 3. Stock und

rettete aus der Wohnung zwei Hauskatzen. Nach einer kurzen

Sauerstoffbehandlung wurden diese in die Obhut eines Tierarztes

gegeben. Auch der 25-jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung,

seine 21-jährige Mitbewohnerin einen Schock. Beide wurden ins

Krankenhaus gefahren und dort behandelt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.









