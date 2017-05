Hemme: Tödlicher Verkehrsunfall in Hemme

Hemme (ots) - Samstagabend ist ein Autofahrer bei einem

Verkehrsunfall in Hemme ums Leben gekommen. Vermutlich stand der

Verunglückte unter dem Einfluss von Alkohol.



Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Dithmarscher gegen 20.45

Uhr auf der Dorfstraße aus Richtung Voßweg kommend in Richtung

Bundesstraße 5 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Einem Zeugen zufolge schlingerte der Wagen des 44-Jährigen von links

nach rechts, kam vor einer Brücke in Höhe der Hausnummer 65 nach

links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich

und blieb seitlich im Graben liegen. Der Fahrzeugführer verstarb

sofort an der Unfallstelle - er dürfte nicht angeschnallt und

alkoholisiert gewesen sein. Die Freiwilligen Feuerwehren Hemme und

Rehm-Flehde-Bargen befreiten den Verunglückten mit hydraulischem

Gerät aus dem Fahrzeugwrack.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

