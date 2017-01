Heiligenstedten: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Heiligenstedten (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich

von Montag auf Dienstag in Heiligenstedten ereignet hat, sucht die

Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.



Im Zeitraum von Montag, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 08.15 Uhr, fuhr

ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vor der Gaststätte zur Erholung in

der Hauptstraße einen Fahnenmast samt montierter Werbetafel an und

verursachte damit einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Gemeldet

hat sich derjenige bis jetzt nicht - die Polizei sucht nun daher nach

Zeugen, die Hinweise unter der Telefonnummer 04821 / 6020 auf ihn

geben können.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

