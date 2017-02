Heide: Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Heide (ots) - In der Nacht zu Montag hat eine Streife einen

PKW-Fahrer in Heide kontrolliert. Im Rahmen dessen erhärtete sich der

Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen

könnte - eine Blutuntersuchung wird Klarheit bringen.



Um 23:55 Uhr überprüften die Beamten den 38-jährigen Autofahrer in

der Brahmsstraße. Im Gespräch mit dem Mann stellten die Polizisten

körperliche Merkmale fest, die auf den vorangegangenen Konsum von

Drogen schließen ließen. Danach befragt, räumte der Heider die

Einnahme von Betäubungsmitteln nicht ein. Ein freiwillig

durchgeführter Drogenschnelltest verlief allerdings positiv.

Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Diese führte ein Arzt aus

Heide durch - im Anschluss durfte der Betroffene wieder seines Weges

gehen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Mann wurde

gefertigt.



Maria Bushert









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

