Heide: Einbruch in Einfamilienhaus

Heide (ots) - Am letzten Freitag ist es in Heide zu einem Einbruch

in ein Einfamilienhaus gekommen. Offensichtlich war es die

heimkehrende Bewohnerin, die den Täter durch ihr Erscheinen in die

Flucht schlug.



Am Vormittag verließ die Geschädigte ihr Haus in der

Heimkehrerstraße. Als sie um 19.25 Uhr dorthin zurückkam, entdeckte

sie von außen durch ein Fenster eine dunkel gekleidete Person im

Inneren. Diese hatte die Ankunft der Frau scheinbar bemerkt und

flüchtete aus dem Gebäude. Wie sich herausstellte, war der Unbekannte

gewaltsam über ein Fenster in das Haus eingestiegen und hatte mehrere

Räume durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der

Einbrecher ein Sparbuch und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert.

Der Sachschaden, den er anrichtete, dürfte bei rund 250 Euro liegen.



Wer Hinweise zu dem Eindringling geben kann oder wer verdächtige

Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Kripo in Heide unter

der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



