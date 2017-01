Harrislee: Nach Einbruchdiebstahl geflüchtet; in Dänemark festgenommen; Auslieferung nach Deutschland und Vorführung durch Bundespolizei

Harrislee (ots) - Gestern Morgen wurde ein junger Marokkaner durch

die dänische Polizei an die Bundespolizei in Harrislee übergeben. Was

war vorgefallen: Es bestand der dringende Verdacht, dass der junge

Mann gemeinschaftlich mit weiteren Personen in ein Wohnhaus in

Harrislee eingebrochen war und einen vierstelligen Geldbetrag, ein

Laptop und ein Tablet gestohlen hatte. Die Täter flüchteten und

tauchten unter.



Die Ermittlungen ergaben, dass sich einer der Verdächtigen in

Dänemark aufhalten könnte. Die dänische Polizei wurde informierte und

konnte den Marokkaner festnehmen.



Aufgrund eines europäischen Haftbefehls wurde der 17-Jährige nun

gestern an die Bundespolizei übergeben. Die Bundespolizisten

eröffneten dem jungen Mann den Haftbefehl mit Hilfe eines

Dolmetschers. Er wurde nach richterlicher Vorführung in die

Jugendanstalt eingeliefert.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

