Handewitt - Da wollte wohl jemand im alten Jahr noch Kasse machen

Handewitt (ots) - Nachdem Polizeibeamte der Polizeistation

Handewitt am Donnerstagabend (29.12.2016) Knaller vernommen hatten,

kontrollierten sie einen Fahrzeugführer. Dieser hatte mehrere tausend

Gramm Marihuana dabei.



Gegen 20.30 Uhr vernahmen die Polizisten während der Streifenfahrt

im Bereich der Wikinghalle Silvesterknaller. Vor Ort wurde ein

Fahrzeugführer kontrolliert, der soeben dabei war, den Parkplatz zu

verlassen. Die Knallerei bestritt der 20-jährige Fahrer, in dem

Fahrzeug befand sich eine auffällige Tasche. Darin kamen jedoch keine

Böller zum Vorschein, sondern in Plastiktüten verpackte

Betäubungsmittel. Mehr als 2.000 g Marihuana mit einem geschätzten

Handelswert von 20.000 Euro wurden sichergestellt.



Die Kriminalpolizei übernahm noch am Abend die weitere Bearbeitung

wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln. Der Pkw-Fahrer

wurde erkennungsdienstlich behandelt.









