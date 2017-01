Handewitt - 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Handewitt (ots) - Heute Mittag kam es in Handewitt zu einem

schweren Verkehrsunfall bei dem ein 13-jähriger Radfahrer schwer

verletzt wurde. Gegen 11.50 Uhr befuhr ein Pkw die Raiffeisenstraße

in Handewitt, der 41-jährige Fahrer wollte nach rechts in die

Werkstraße abbiegen. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne

übersah der Pkw-Fahrer den auf dem Gehweg fahrenden Radfahrer. Dieser

war zu dem Zeitpunkt zusammen mit seiner Oma und der neunjährigen

Schwester unterwegs. Der Ford kollidierte mit dem Kind, das schwer

verletzt ins Krankenhaus kam. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem

Stand nicht.









