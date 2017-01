Hagelschauer verursacht Massenunfall -VORLÄUFIGE ABSCHLUSSMELDUNG

Ratzeburg (ots) - BAB 1 Bargteheide/Bad Oldesloe



Die Fahrbahn in Richtung Süden wurde abgestreut und wieder frei

gegeben.



Die Fahrbahn in Richtung Norden bleibt nach wie gesperrt. Der

Fahrzeuge aus dem dort bestehende Stau wurden rückwärtig von der

Autobahn geleitet. Bis auf ein Schwertransport, der dort nicht wenden

kann, befindet sich kein Fahrzeug mehr im Stau vor der Unfallstelle.

Der Verkehr wird an der AS Bargteheide abgeleitet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

