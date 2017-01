Hagelschauer verursacht Massenunfall

Ratzeburg (ots) - BAB 1 Bargteheide/Bad Oldesloe



Am 14.01.2017, gegen 13.25 Uhr, kam es im Verlauf der BAB 1,

zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe, in beide Fahrtrichtungen, zu

einem Massenunfall. Zum gegenwärtigen Stand der Unfallaufnahme waren

an dem Unfall 26 Pkw, 1 Klein-LKW sowie drei Sattelzüge beteiligt.

Fünf Personen wurden dabei schwer, eine tödlich verletzt. Die Anzahl

der leicht verletzten steht noch nicht fest. Die Autobahn ist bis auf

weiteres in beide Richtungen voll gesperrt. Umleitungen sind

eingerichtet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde für

die weitere Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei

ist mit ca. 30 Beamten im Einsatz.



Ich bitte die Medienvertreter dringend von Nachfragen beim

Autobahnrevier Bad Oldesloe oder der Einsatzleitstelle in Lübeck

abzusehen.



Die Unfallaufnahme dauert noch an. Es wird nachberichtet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen