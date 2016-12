Großkontrolle zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüche Anhalte- und Sichtkontrollen werden verlängert

Ratzeburg (ots) - Ahrensburg



Am heutigen Tage, in der Zeit von 14.00 Uhr - 21.00 Uhr, führte

die Polizeidirektion Ratzeburg eine Großkontrolle zur Bekämpfung der

Wohnungseinbrüche in Raum Ahrensburg durch. Insgesamt kamen dabei 65

Beamte, davon 22 in Zivil, zum Einsatz. An zwei Orten (Ahrensburg,

Hamburger Straße und Ammersbek, Hamburger Straße) wurden beim

stadteinwärts fließenden Fahrzeugverkehr selektiv die sog. Anhalte-

und Sichtkontrollen durchgeführt. Die zivilen Einsatzkräfte war im

Ahrensburger Stadtgebiet unterwegs. Die U-Bahnhöfe Ahrensburg Ost,

Schmalenbek und Kiekut wurden uniformierte Beamte bestreift.

Vorrangiges Ziel der Anhalte- und Sichtkontrollen war nicht die

"Festnahme auf frischer Tat", sondern der Informations- und

Erkenntnisgewinn im Rahmen der vorbeugenden Bekämpfung des

Wohnungseinbruchsdiebstahls. So wurden bei den Kontrollen sechs

Personen mit einschlägigen polizeilichen Erkenntnissen angetroffen.

Inwieweit hier Zusammenhänge zu aktuellen Wohnungseinbrüchen

innerhalb der Polizeidirektion Ratzeburg bestehen, steht noch nicht

fest. Diese gewonnenen Informationen fließen in die aktuelle

Aufklärungsarbeit unserer Ermittlungsgruppen in Reinbek und

Ahrensburg ein.



Zwei Männer (26 und 53 Jahre) wurden wegen Eigentumsdelikten per

Haftbefehl gesucht und festgenommen. An der Kontrollstelle in

Ammersbek missachtete ein dunkler VW Polo die Haltezeichen der

Beamten und flüchtete in Richtung Hamburg. Eine sofort eingeleitete

Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Grund für die Flucht ist nicht

bekannt.

---------------------------------------------------------------------

Die Polizeidirektion Ratzeburg verlängert mit Datum von 26.12.2016

die Anordnung für die anlasslosen Anhalte- und Sichtkontrollen bis

zum 22.01.2017. (Siehe hierzu erläuternd die Medieninformation vom

29.11.2016.)









