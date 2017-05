Groß Kummerfeld, Schützenstraße / Pkw entwendet; Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots) - Heute, am Freitag, den 05.05.17, wurde in

Groß Kummerfeld ein Pkw entwendet. Hierbei handelt es sich um einen

braunen VW MultivanT 6 mit Segeberger Kennzeichen. Der VW war auf

einem Parkplatz vor dem Haus in der Schützenstraße abgestellt. Ein

Anwohner bemerkte, dass das Fahrzeug um 03.00 Uhr entwendet wurde.

Der oder die Täter flüchteten in Richtung Gönnebek/Bornhöved oder

Richtung K 114. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief

erfolglos. Die Schadenshöhe liegt bei rund 25.000 Euro. Hinweise

bitte an die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

