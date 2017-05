Glücksburg: Einsatz im Flottenkommando

Glücksburg (ots) - Am Mittwochmittag wurden Polizei und Feuerwehr

alarmiert, da beim Flottenkommando in Glücksburg ein verdächtiger

Briefumschlag in der Poststelle gefunden wurde, der mit fiktiven

Briefmarken und seltsamen Aufklebern versehen war.



Die Mitarbeiter des Flottenkommandos sicherten den Briefumschlag,

deren Inhalt nicht bekannt war in einem separaten Raum. Zusätzlich

zur Polizei wurden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Glücksburg und

die Berufsfeuerwehr Flensburg mit dem Gefahrgutzug alarmiert. Diese

nahmen den Umschlag in sichere Verwahrung.



Nach Öffnung des Umschlags durch die Feuerwehr konnte schnell

Entwarnung gegeben werden, er enthielt keine gefährlichen Stoffe. Der

genaue Inhalt wird nun von der Bundeswehr geprüft.









