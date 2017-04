Glätteunfälle auf der A 1 und A 21

Ratzeburg (ots) - Plötzlich auftretender Hagel führte am späten

Vormittag auf der A 1 und der A 21 rund um Bad Oldesloe örtlich zu

extremer Glätte. Auf vereister Fahrbahn kam es um 11.15 Uhr fast

zeitgleich zu zwei Unfällen. Auf der A 21 rutschten auf eisglatter

Fahrbahn zwischen Bad Oldesloe- Nord und Leezen zwei Pkw ineinander.

Eine Person wurde leicht verletzt. Die Autobahn musste dort bis 12

Uhr zumindest halbseitig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen

Verkehrsverzögerungen.



Fast zeitgleich fuhren ebenfalls aufgrund Glätte zwei Pkw zwischen

Bad Oldesloe und Reinfeld auf der A 1 ineinander. Zwei Personen

wurden nach ersten Ermittlungen leicht verletzt. Die Autobahn musste,

auch weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind, ebenfalls gesperrt werden.

Aktuell wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet. Es sind bereits mehrere Kilometer Stau entstanden, in

dem es zwischenzeitlich zu mindestens einem Auffahrunfall gekommen

ist.



Die Polizei bittet bei der aktuellen Witterungslage um

vorausschauende und angepasste Fahrweise. Lokale Niederschlagsschauer

sind weiterhin möglich.



Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

PD Ratzeburg, Pressestelle

Torsten Gronau

Telefon: 04541-809 2020



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen