Girls Day - 16 junge Mädchen lernen Aufgaben der Flensburger Bundespolizei kennen

Flensburg (ots) - Die Bundespolizei Flensburg beteiligt sich wie

auch schon in den vergangenen Jahren am bundesweiten "Girls Day".

Insgesamt 16 Mädchen im Alter von 14 bis 15 Jahren erhalten am

27.04.2017 die Möglichkeit in den Berufsalltag der Bundespolizei zu

schnuppern.



Nach kurzer Einweisung, was die Bundespolizei überhaupt für

Aufgaben hat, zeigen wir wie Spuren an einem Tatort gesichert werden.



Das Highlight des Tages wird jedoch ein Diensthundführer sein der

mit seinem Diensthund Falk sein Einsatzspektrum darstellt und für

Fragen aller Art zur Verfügung steht.



Um ein Gefühl zu bekommen, welche Ausrüstung eine Bundespolizistin

täglich mit sich tragen muss, wird die persönliche Ausstattung

gezeigt. Auch für Demonstrationslagen verfügt die Bundespolizei über

eine Schlagschutzausstatung. Die Mädchen dürfen diesen "Turtle"

selbst ausprobieren.



Den ganzen Tag werden zwei Kolleginnen für Fragen zum Beruf einer

Bundespolizistin bereitstehen.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der

Veranstaltung teilzunehmen. Anmeldungen bitte unter 0461 / 31 32 -

104 oder 0160/8946178.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

