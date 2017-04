Freiwillige Feuerwehren - ehrenamtlich und professionell

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Kiel (ots) -



Die 1350 Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein sind

verlässlicher Garant für ein flächendeckendes Hilfeleistungssystem,

für dessen Erhaltung auf allen Verbands- und kommunalen Ebenen

gearbeitet werden müsse. Das betonte der stellv.

Landes-verbandsvorsitzende Dr. Ralf Kirchhoff in seinem Bericht zur

Landesfeuerwehrver-sammlung am Samstag in Bad Oldesloe. Die Basis

dafür - auskömmliche Mitglieder-zahlen - sah der Vorsitzende als

durchaus gegeben - auch wenn es vereinzelt Wehren gebe, die unter

Personalmangel leiden und Probleme bei ihrer Tagesverfügbarkeit

ha-ben. Dennoch weist die landesweite Mitgliederstatistik per

31.12.2016 nunmehr im drit-ten Jahr in Folge einen leichten Anstieg

aus.. 48.649 Männer und Frauen versahen zum Jahresende 2016

ehrenamtlichen Dienst - das sind 367 mehr als noch ein Jahr zuvor.

Bemerkenswert ist, dass von den 367 Neueintritten 317 weiblich sind.

Auch die Erfolgskurve bei den 435 Jugendfeuerwehren stieg auf 9761

Jugendliche.



Die knapp 300 Delegierten und Gäste konnten in der Bad Oldesloer

Festhalle auch Minister-präsident Torsten Albig und Innenminister

Stefan Studt begrüßen. Albig würdigte die gute Nachwuchsarbeit im

Landesfeuerwehrverband: "Bei den Jugendfeuerwehren in

Schleswig-Holstein ist die Zahl der Mitglieder auf Rekordniveau

gestiegen. Über 500 junge Frauen und Männer sind im vergangenen Jahr

aus den Jugendwehren in die aktive Wehr übergetreten. In 166

Jugendwehren machen Kinder aus geflüchteten Familien mit", sagte er.

Darüber hinaus bedankte er sich bei allen Feuerwehrkameradinnen und

-kameraden in den 1.350 freiwilligen Feuerwehren sowie den

Berufsfeuerwehren, Werkfeuerwehren und Jugendfeuerwehren im Land für

ihr großes Engagement: "Mein Besuch heute ist für mich die Chance,

Ihnen persönlich für Ihren Einsatz zu danken. Sie haben meine

Wertschätzung und meinen höchsten Respekt. Jede und jeder Einzelne in

den freiwilligen Feuerwehren hat unsere Hochachtung und unseren Dank

verdient. So wie Sie sich aufeinander verlassen können, so können wir

uns auf die Feuerwehren verlassen", so der Ministerpräsident. Zudem

stellte er einen Kabinettsbeschluss in Aussicht, nachdem bis 2020

rund 20 Millionen Euro für die Er-neuerung von Fahrzeugen des

Katastrophenschutzes bereit gestellt werden sollen. Außerdem kündigte

der Ministerpräsident eine hauptamtliche Stelle für die Psychosoziale

Nachsorge nach belastenden Einsätzen an.



9761 Brände (-44) wurden im Berichtsjahr bekämpft - darunter 1042

Großbrände (+242). 19.385mal musste sogenannte Technische Hilfe, z.B.

bei Verkehrsunfällen oder Unwetterla-gen geleistet werden. Das ist

eine Steigerung um 43 Einsätze. Die Zahl der Fehlalarme sank von 6379

auf 6046. Unter "Sonstige Einsätze" weist die Statistik 4733 Einsätze

aus.



Die vier Berufsfeuerwehren im Lande ergänzen die Statistik um

65.414 Rettungsdienst-Einsätze, so dass die Gesamtzahl aller

Feuerwehreinsätze im Berichtsjahr 105.339 (+2.481) beträgt.



"Die Einsatzzahlen spiegeln auch die Notwendigkeit eines

flächendeckenden Hilfeleistungs-systems mit funktionierenden

Feuerwehren wieder", so Kirchhoff, der daher an die Kommu-nen als

Träger des Brandschutzes appellierte für auskömmliche Arbeits- und

Ausstattungs-bedingungen zu sorgen.



Für das laufende Jahr kündigte Kirchhoff weitere Maßnahmen zur

Mitgliederwerbung und -bindung an, für die der Verband Zweckerträge

aus der Lottoförderung verwenden kann. "Lei-der ist diese Information

noch nicht bis in alle Wehren gedrungen", bedauerte der stellv.

Vor-sitzende, "dabei schlummern vor Ort viele tolle Ideen, die es zu

fördern und zu veröffentlichen gilt." Auch bei der Integrationsarbeit

mit Geflüchteten wolle man weiter an angeschobenen Projekten

arbeiten. Hierzu gehören auch Veranstaltungen zur internen Aufklärung

und zum Abbau eventuell vorhandener Vorbehalte. "Einhergehend mit

Beteiligungsansätzen soll das Miteinander in der Gruppe gestärkt und

somit die Leistungsfähigkeit der Mannschaft erhöht werden", so

Kirchhoff. Als offene Baustelle bezeichnete Kirchhoff die

Personalsituation an der Landesfeuerwehr-schule in Harrislee. Längst

sei es nicht mehr selbstverständlich, dass gewählte Führungs-kräfte

länger als eine Wahlperiode im Amt bleiben. Daher müssten die

Ausbildungskapazitä-ten an der Schule erhöht werden. Hierzu habe das

zustände Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten bereits

Unterstützung signalisiert.



Am Ende der Veranstaltung sprach der seit einigen Monaten

erkrankte Landesbrandmeister Detlef Radtke zu den Delegierten und

Gästen. Er kündigte an, nicht erneut zu kandidieren und bat darum,

schon jetzt Gespräche zur Kandidatenfindung zu führen, um

schnellstmöglich einen Wechsel zu vollziehen. Somit kann die Führung

des Dachverbandes der Schleswig-Holsteinischen Feuerwehren auch in

Zukunft gewährleistet werden.



Gewählt wurden:



- Dirk Tschechne (Zarpen), Wiederwahl zum

Landes-Jugendfeuerwehrwart - Rainer Scheele (Neumünster), zum stellv.

Landesverbandsvorsitzenden als Nach-folger von Dr. Ralf Kirchhoff



Im Rahmen der Versammlung wurden für Ihre Verdienste um das

Feuerwehrwesen geehrt:



- Theodor Elsässer (Kellinghusen), schleswig-holsteinischen

Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold - Dr. Manfred Schenzer (Flensburg) mit

dem schleswig-holsteinischen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. -

Michael Bendt (Lensahn), Lars Carstensen (Fehmarn), Dirk Hagenah

(Flintbek) & Daniel Kiwitz (Kiel) mit dem schleswig-holsteinischen

Feuerwehr-Ehrenkreuz in Sil-ber. - Wolfgang Karnstedt Großhansdorf),

mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze. - Ludwig Fink

(Hohenfelde), mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze. - Dr.

Ralf Kirchhoff (Kiel), mit der Ehrenmitgliedschaft im

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. - Hans-Ulrich Proß

(Tönning) & Edwin Schulz (Fassensdorf) mit dem

"Dr.-Erwin-Flaschel-Preis"



Hinweis an die Redaktionen: Bildmaterial von den Geehrten und die

entsprechenden Laudationes können Sie am Samstag ab ca. 15 Uhr

anfordern unter der Nummer 0177 / 2745486









Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell