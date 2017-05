Flintbek: Bürger- und Sportzentrum durch Feuer zerstört

Flintbek (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte das

Bürger- und Sportzentrum der Gemeinde Flintbek bis auf die

Grundmauern nieder. Gegen 02:00 Uhr wurden die Feuerwehren der

umliegenden Gemeinden alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt brannte der

eingeschossige linke Gebäudetrackt, in dem sich ein Restaurant

befindet, bereits in voller Ausdehnung. Trotz des schnellen

Eingreifens der Wehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf den

rechten Gebäudeteil nicht verhindert werden. Zeugen, die auf dem Weg

nach Hause waren, hatten die Polizei zuvor über den Notruf

informiert. Der Feuerschein war schon kurz nach dem Ausbruch

kilometerweit zu sehen. Das Feuer zerstörte ein Restaurant und die

Umkleidekabinen des Vereins. Der Spielbetrieb musste bis auf

unbekannte Zeit ausgesetzt werden. Die Kegelbahn und die Räume der

Sportschützen, die sich im Untergeschoss des Gebäudes befinden, sind

von dem Feuer verschont geblieben. Personen kamen bei dem Brand nicht

zu Schaden. Über die Ursache und die Schadenshöhe können noch keine

Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Eine erste Begehung des Brandortes findet im Laufe des

heutigen Tages statt. Ein Sachverständiger wird den Schaden am

Mittwoch begutachten.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

