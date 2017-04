Flensburg -Nach versuchtem Raub - Festnahme! 23-Jähriger 10 Wochen nach Haftentlassung erneut hinter Gittern

Flensburg (ots) - Am Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr, versuchte ein

polizeibekannter Flensburger, einen 13-Jährigen zu berauben. Der

Räuber schlug dem Jungen ins Gesicht und forderte ihn auf, sein Handy

herauszugeben. Ein Freund des Jungen lief zu einem vorbeifahrenden

Streifenwagen der Bundespolizei, woraufhin der Tatverdächtige

festgenommen werden konnte.



Der 23-Jährige Tatverdächtige war erst Ende Januar nach

sechsmonatiger Haft entlassen worden. Er war bereits ein paar Stunden

vor diesem versuchten Raub für einen Polizeieinsatz verantwortlich.

Der alkoholisierte Mann hatte in der Fußgängerzone andere Leute

belästigt.



Gestern Nachmittag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Flensburg einem Haftrichter vorgeführt. Nun sitzt er erneut hinter

schwedischen Gardinen.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg

