FL: Warnhinweis - angeblicher Polizeibeamte am Telefon

Flensburg (ots) - Am Dienstag erhielt eine 79-jährige

Flensburgerin den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Mann

stellte sich als Kriminalbeamter vor und teilte mit, dass bei einer

festgenommenen Diebesbande Hinweise auf die Adresse der Frau gefunden

worden seien. Man wolle die Frau nun warnen und fragte gezielt nach

Wertsachen und Schmuck im Hause und nach vorhandenen Schließfächern.



Die Dame reagierte richtig: Sie erteilte keine Auskunft, beendete

das Gespräch und verständigte die richtige Polizei.



Diese sagt dazu folgendes:



- Die Polizei fragt Sie am Telefon nicht nach Ihren

Vermögensverhältnissen!

- Die Polizei fragt nicht nach Ihrer Pin-Nummer!

- Die Polizei holt keine Wertsachen bei Ihnen ab!

- Die Polizei kann man im Zweifel über 110 anrufen!









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

