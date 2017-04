FL: Jugendlicher "Intensivtäter" in Haft

Flensburg (ots) - Ein bereits in der Vergangenheit mehrfach

straffällig gewordener 16-jähriger Flensburger wurde am Donnerstag

durch Beamte der Kriminalpolizei Flensburg auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Flensburg dem Amtsgericht vorgeführt.



Er hatte Ende März aus einem Kfz-Betrieb in Flensburg die

Schlüssel zu einem Wohnmobil entwendet. Mit diesen gelang es ihm dann

das Wohnmobil vom Hof des Betriebs zu fahren und dies ohne

erforderliche Fahrerlaubnis zu führen. Nur wenige Stunden nach der

Tat war die Spritztour jedoch beendet, da Beamte des 1.

Polizeireviers das entwendete Wohnmobil in Flensburg-Weiche

feststellten und kontrollierten. Am Steuer befand sich der 16-jährige

Flensburger. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung

seiner Person wurde zudem ein gestohlenes Mobiltelefon gefunden.



Da der Jugendliche sein Verhalten nicht geändert, sondern zu dem

im Verdacht steht weitere Straftaten, wie gefährliche

Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigungen begangen zu haben,

wurde durch den zuständigen Jugendrichter die Untersuchungshaft wegen

Wiederholungsgefahr angeordnet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

