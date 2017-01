FL/Jagel - Deutsch-Dänische Streife: Frau fährt unter Drogen; Fahrzeughalter mit Haftbefehl gesucht

Flensburg/Jagel (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr

kontrollierte die deutsch-dänische Streife (Landespolizei,

Bundespolizei und dänische Polizei) einen BMW im Flensburger

Stadtgebiet.



Im Fahrzeug saß eine junge Frau. Die Beamten hatten Zweifel an der

Fahrtüchtigkeit der Fahrerin und führten einen Drogentest durch.

Dieser verlief positiv auf THC und Kokain. Ihr wurde die Weiterfahrt

untersagt. Sie wird sich jetzt wegen Fahren unter Drogeneinfluss

verantworten müssen.



Da die 25-jährige Fahrerin die Fahrzeugpapiere nicht mitführte,

wurde der Fahrzeughalter aufgesucht. Bei der fahndunsgmäßigen

Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser mit Haftbefehl gesucht

wurde. Der 47-jährige Marokkaner wurde verhaftet. Die

Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Betruges. Er konnte letztendlich

die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 350,- Euro begleichen und

entging somit einer Haftstrafe.



Bei der Kontrolle eines Mercedes in Jagel stellten die Beamten der

gemeinsamen Streife einen syrischen Fahrer fest. Dieser legte einen

Führerschein aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vor. Dieser

berechtigte ihn jedoch nicht zum Fahren in Deutschland. Dem

42-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein

Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.









