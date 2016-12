FL - Gesuchter Mann aus Guinea-Bissau verhaftet

Flensburg (ots) - Heute Morgen gegen 08.00 Uhr kontrollierten

Beamte der Bundespolizei einen Reisenden, der mit dem Zug aus

Dänemark im Flensburger Bahnhof ankam.



Der Mann konnte sich nicht legitimieren und wurde mit zur

Dienststelle genommen. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung

stellte sich dann heraus, dass der 21-jährige Mann aus Guinea-Bissau

(Afrika) mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft suchte

ihn wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Er wurde verhaftet.



Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 880,- Euro nicht

begleichen konnte, wurde er in die Flensburger Justizvollzugsanstalt

eingeliefert. Dort verbüßt er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 79

Tagen.









