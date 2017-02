Entstehungsbrand im Städtischen Krankenhaus Kiel schnell gelöscht

Kiel (ots) - Im Städtischen Krankenhaus Kiel hatten Handwerker im

Kriechkeller einen Entstehungsbrand an der Elektroinstallation

entdeckt, diesen mit einem Pulverlöscher bekämpft und einen

Handdruckmelder betätigt. Die um 12:41 alarmierten 26 Einsatzkräfte

der Haupt- und Ostwache löschten den Brand unter Atemschutz.

Evakuierungsmaßnahmen waren nur in Funktionsräumen im Untergeschoss

erforderlich, Patienten waren nicht betroffen. Der Brandrauch wurde

mit Belüftungsgeräten ins Freie abgeführt. Schadstoffmessungen waren

negativ, es kam lediglich zu einer Geruchsbelästigung. Der Einsatz

war um 13:50 beendet.









