Elmshorn - Polizei erbittet Hinweise nach Raubüberfall auf Gaststätte

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es

im Bauerweg zu einem bewaffneten Überfall auf eine Kneipe gekommen,

infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sucht.



Nachdem der letzte Gast die Lokalität "Zur Bude" verlassen hatte,

drangen zwei etwa 1,85 Meter große männliche Personen gegen 1 Uhr in

die Kneipe am Zugang zum AKN-Bahnsteig ein und überwältigten den dort

allein anwesenden Pächter.



Eine der Personen war schlank, sein Mittäter hatte eine dickliche

Figur. Erstgenannter trug einen grauen Kapuzenpullover und eine

dunkle Jeanshose, sein Komplize war mit einer dunklen Daunenjacke

bekleidet. Beide sprachen während des Überfalls in akzentfreiem

Deutsch miteinander. Zum Alter der Männer liegen bislang keine

verlässlichen Angaben vor.



Der 32-Jährige Pächter der Kneipe wurde von einem der Täter mit

einer Pistole bedroht, in einen Nebenraum verbracht und gefesselt. Er

blieb unverletzt. Anschließend brachen die Unbekannten mehrere

Glückspielautomaten auf und entwendeten die Tageseinnahmen.

Schlussendlich entfernten sie sich in unbekannte Richtung.



Es ist nicht auszuschließen, dass sich ein weiterer Komplize

während des Raubüberfalls außerhalb der Gaststätte aufhielt und

Schmiere stand.



Die exakte Höhe der Beute ist noch nicht beziffert. Es ist jedoch

von einem Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich auszugehen.



Die Kriminalpolizei Elmshorn bittet unter 04121-8030 um Hinweise

aus der Bevölkerung. Wer hat vor, während und nach der Tat in der

unmittelbaren Umgebung des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht

oder kann womöglich Angaben zu den gesuchten Personen machen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

