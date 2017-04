Elmshorn - "Nur auf der Suche nach Geld" - Aufmerksamer Hinweisgeber verhindert möglichen Diebstahl

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Sonntagmorgen hat ein Zeuge in

der Julius-Leber-Straße eine verdächtige Person im Bereich des

Steindammparkhauses beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt.



Der Anrufer schilderte den Beamten der Leitstelle in Elmshorn,

dass er auf einen jungen Mann im Parkhaus aufmerksam geworden war,

weil dieser auf den verschiedenen Parkebenen versucht habe, die Türen

mehrerer dort abgestellter Fahrzeuge zu öffnen. In einem Fall sei es

dem Mann gelungen, die Beifahrertür eines Mitsubishis zu öffnen und

den Colt zu besteigen.



Von dem Zeugen auf sein Verhalten angesprochen, habe der junge

Mann auf Englisch zum Ausdruck gebracht, dass er Nichts beschädigt

habe. Vielmehr sei er auf der Suche nach Geld. Im weiteren Verlauf

entfernte sich die Person von dem oberen Parkdeck. Sein Weg endete

jedoch abrupt, als die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten

ihn stoppten und einer Kontrolle unterzogen. Der 21-Jährige aus Husum

ist bereits polizeilich bekannt. Er zeigte sich wenig einsichtig.



Etwaige Beschädigungen an Fahrzeugen im Bereich der Parkdecks

stellten die Polizisten nicht fest. Ein möglicher Diebstahl von

Wertgegenständen aus dem unverschlossenen PKW konnte mit Hilfe des

aufmerksamen Anrufers verhindert werden. Es ist folglich durchaus

ratsam, sein Gefährt beim Verlassen des Fahrzeugs zu verriegeln und

darüber hinaus sämtliche Wertgegenstände aus dem Innenraum zu

entfernen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

