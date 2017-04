Elmshorn - "'Nen Führerschein habe ich nicht."

Bad Segeberg (ots) - Am Osterwochenende hat die Polizei im

Stadtgebiet gleich drei Fahrzeuge kontrolliert, dessen Fahrer jeweils

keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnten.



Im Bereich des Hainholzer Damms stoppte eine

Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Elmshorn am Sonntagmorgen

einen schwarzen BMW und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle.

In einem ersten Gespräch erklärte der 23-jährige Fahrzeugführer aus

Elmshorn, dass er derzeit gerade seinen Führerschein mache und ihm

bewusst sei, dass er noch kein Fahrzeug führen dürfe.



Am Montagmorgen hieß es für einen 63-jährigen Audi-Fahrer im

Bereich der Julius-Leber-Straße "Bitte folgen". Bei der sich

anschließenden Verkehrskontrolle entgegnete der Rentner den

Polizisten nach deren Aufforderung, ihnen die erforderlichen Papiere

auszuhändigen, mit den Worten "'Nen Führerschein habe ich nicht".

Eigenen Angaben des Mannes aus Elmshorn zufolge, verfügt dieser seit

mittlerweile 30 Jahren nicht mehr über eine gültige Fahrerlaubnis.

Auch gegen die 87-jährige Halterin des Audis fertigten die Polizisten

eine Strafanzeige, und zwar wegen des Zulassens des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis.



Schlussendlich ertappten die Beamten in der Straße "Hainholter

Ohr" noch einen weiteren 63-jährige Verkehrsteilnehmer aus Elmshorn,

der mit einem Mitsubishi unterwegs war und dem die Fahrerlaubnis

zuvor bereits gerichtlich entzogen worden war.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

