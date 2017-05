Elmshorn/Langelohe, Krückaupark - Verstöße bei Kontrollen festgestellt

Bad Segeberg (ots) - Im Rahmen von Präsenzmaßnahmen konnte die

Polizei Elmshorn am 03.05.2017 Verstöße nach dem

Betäubungsmittelgesetz (BtMG) feststellen.



So kontrollierten Polizeibeamte am 03.05.2017, gegen 09.30 Uhr,

eine vierköpfige Personengruppe im Krückaupark. Bei drei Personen aus

der Gruppe, zwei 19-Jährige aus Tornesch und Uetersen und ein

22-Jähriger aus dem Kreis Steinburg, konnten Tütchen mit einer

geringen Menge Cannabiskraut gefunden werden. Gegen 11.30 Uhr konnten

zwei weitere Personen, ein 20-Jähriger aus Tornesch und ein

24-Jähriger aus Norderstedt, im Krückaupark angetroffen werden, die

ebenfalls eine geringe Menge an Drogen mitführten.



Die Beamten stellten in beiden Fällen die Drogen sicher und

leiteten Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von

Betäubungsmittel ein.









