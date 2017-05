Elmshorn - Frau von LKW erfasst

Bad Segeberg (ots) - Gestern Vormittag gegen 11 Uhr ist es im

Stadtgebiet zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und

einer Verkehrsteilnehmerin in einem Krankenfahrstuhl gekommen.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge erfasste ein 49-jähriger

Berufskraftfahrer aus Brandenburg mit einer MAN-Sattelzugmaschine im

Kreuzungsbereich der Bundesstraße 431 / Turnstraße eine 81-jährige

Frau in einem Krankenfahrstuhl, welche zeitgleich eine Fußgängerfurt

überquerte.



Die Rentnerin aus Elmshorn kippte mit ihrem Gefährt auf die Seite

und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte transportierten die Dame mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Zeugenangaben

zufolge soll dieser zuvor das für ihn geltende Rotlichtsignal der

Lichtzeichenanlage missachtet und daraufhin die Rentnerin in ihrem

Krankenfahrstuhl erfasst haben.



Weitere Hinweise zu dem Unfall nehmen die Ermittler unter

04121-8030 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen