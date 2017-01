Eggstedt: Zeugen nach Unfall in Eggstedt gesucht

Eggstedt (ots) - Nachdem eine Frau am Freitagmittag in Eggstedt

mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet

ist, sucht die Polizei nach drei Personen, die sich kurz nach dem

Vorfall am Unglücksort aufgehalten haben sollen. Möglicherweise

können sie hilfreiche Angaben zum Unfallgeschehen machen.



Gegen 12.20 Uhr befuhr eine 23-Jährige die Straße Eggstedter Feld

in Richtung Hochdonn. Im Bereich einiger Kurven geriet sie auf den

rechten Grünstreifen und kam in der Folge gänzlich nach rechts von

der Fahrbahn ab. Schließlich blieb ihr Ford in einem Graben seitlich

liegen - sich aus dem Inneren befreien und Hilfe holen konnte die

Dithmarscherin glücklicherweise noch. Später versorgte die Besatzung

eines Rettungswagens die Schwerverletzte und brachte sie schließlich

in ein Krankenhaus. An ihrem Fiesta entstand wirtschaftlicher

Totalschaden.



Nicht auszuschließen ist, dass das Fahrverhalten eines

entgegenkommenden 52-jährigen LKW-Fahrers ursächlich für den Unfall

gewesen ist. Er hielt kurz nach dem Vorfall am Unglücksort an, setzte

dann aber seinen Weg fort, weil ein älteres Ehepaar und ein junger

Mann der Verunglückten hilfreich zur Seite gestanden haben sollen.

Nach diesen drei Personen sucht die Polizei nun, um von ihnen

möglicherweise nähere Informationen zum Unfallgeschehen zu erlangen.

Die Drei oder auch andere Zeugen sollten sich bei der Polizei in Burg

unter der Telefonnummer 04825 / 2310 melden.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

