Eckernförde - Vandalismus

Eckernförde (ots) - 170413-1-pdnms Vandalismus in der

Fußgängerzone



Eckernförde. Gegen 03.30 Uhr (13.04.17) meldete ein aufmerksamer

Passant zwei offensichtlich betrunkene Personen, die in der

Fußgängerzone Mülltüten (gelbe Säcke) zerrissen und den Inhalt breit

verteilten. Als die Beamten erschienen, hatten sich die beiden

Unbekannten entfernt. Eine Nachsuche verlief ohne Ergebnis.

Festgestellt wurde, dass unter anderem auch Tische und Stühle

umgeworfen und ein Sonnenschirm beschädigt worden waren. Die Polizei

geht davon aus, dass die Beschädigungen ebenfalls auf das Konto des

Duos gehen. Der Sachschaden wird mit rund 400 Euro beziffert. Eine

konkretere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Darüber hinaus

wurden im Kurpark (Konzertmuschel) umgestoßene Bänke und beschädigte

Mülltonnen festgestellt, am Badestrand ferner ein beschädigter

Strandkorb. Die Taten erfolgten in der Nacht zu heute (Nacht zum

13.04.17). Ob die Sachbeschädigungen in Verbindung mit dem

Vandalismus in der Fußgängerzone stehen, ist nicht auszuschließen.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die

Polizei Eckernförde unter der Rufnummer 9080.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

