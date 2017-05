Eckernförde - Autos zerkratzt

Eckernförde (ots) - 190501-1-pdnms Autos in Eckernförde

zerkratzt



Eckernförde. Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages

dürfte in der Nacht zum Sonnabend (Nacht zum 29.04.17) in Eckernförde

entstanden sein. Bislang Unbekannte zerkratzten im

Lorenz-von-Stein-Ring den Lack von mindestens 18 geparkten Autos. Der

Schaden war am Samstagmorgen entdeckt worden. Die Polizei Eckernförde

bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 9080.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen